Procurador geral nomeia conselheiro especial para investigar documentos na posse de Joe Biden

O procurador-geral dos Estados Unidos nomeou nesta quinta-feira, 11, um conselheiro especial para investigar como documentos confidenciais do Governo acabaram sendo armazenados num antigo escritório do Presidente Joe Biden em, Washington. e em sua casa em Wilmington, Delaware.

Merrick Garland nomeou o procurador de carreira Robert Hur.



Como conselheiro especial, Hur, de 49 anos, terá mais independência do que um procurador federal normal para investigar o tratamento de Biden com os documentos confidenciais quando ele deixou a vice-presidência no início de 2017, mas no final responderá a Garland.

Dois conjuntos de documentos classificados ligados a Biden foram descobertos.

Eles incluem cerca de 10 no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, um grupo de pesquisa de Washington que Biden ajudou a criar após seus oito anos como vice-presidente.

Outra colecção foi descoberta na casa de Biden em Wilmington, com todos os documentos, excepto um, na garagem. Outro documento foi encontrado em uma sala contígua.

Os advogados pessoais de Biden entregaram imediatamente todo o material ao Arquivo Nacional, responsável por armazenar e preservar os registos presidenciais.

O caso de Biden contrasta de maneira significativa com a investigação do manuseio de documentos classificados por Trump que deixou Washington no início de 2021 com centenas de documentos classificados, eventualmente cedendo alguns deles após exigências dos Arquivos.

O FBI recolheu dezenas de outros em Agosto passado numa acção de busca aprovada pelo tribunal no seu escritório, uma área de armazenamento e outras salas em março. -a-Lago.

Garland inicialmente nomeou John Lausch, o principal procurador dos EUA em Chicago e indicado por Trump, para examinar o estoque de documentos de Biden. Garland disse que Lausch recomendou há uma semana que um advogado especial fosse nomeado.

A investigação de Hur examinará se “qualquer pessoa ou entidade violou a lei em relação a este assunto”, disse Garland.



Após a nomeação de Hur, a Casa Branca disse que continuaria a cooperar com a investigação.

“Estamos confiantes de que uma revisão completa mostrará que esses documentos foram extraviados inadvertidamente, e o Presidente e seus advogados agiram prontamente ao descobrir esse erro”, disse a Casa Branca.

Horas antes, Richard Sauber, um conselheiro especial de Biden, disse que depois que os documentos iniciais foram encontrados no Penn Biden Center, os advogados de Biden revistaram outros locais para onde os registos poderiam ter sido enviados.

A Sauber, em comunicado, disse afirmou que os advogados de Biden também revistaram o retiro de férias do Presidente I perto do Oceano Atlântico em Rehoboth Beach, Delaware, mas não encontraram outros documentos.



Em conversa hoje com jornalistas, Biden tentou minimizar as descobertas, um aparente esforço para contrastar seu caso com a disputa de meses entre Trump e os Arquivos sobre os documentos classificados que foram transferidos para Mar-a-Lago.

“Como eu disse no início desta semana, as pessoas sabem que levo a sério documentos e materiais confidenciais”, afirmou Biden, acrescentando que seu Governo “coopera totalmente … com a revisão do Departamento de Justiça.