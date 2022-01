Procurador-Geral dos EUA: perseguir responsáveis "a qualquer nível" ligados ao motim do Capitólio

"Seguiremos os factos aonde quer que conduzam ... o tempo que for preciso", disse Merrick Garland aos advogados e funcionários do Departamento de Justiça na véspera do primeiro aniversário da invasão de horas do Capitólio, o edifício frequentemente visto em todo o mundo como o símbolo da democracia americana.

Garland disse que mais de 725 pessoas que participaram no motim foram presas, algumas acusadas de agressão à polícia, destruição de janelas e portas e pilhagem de escritórios do Congresso, atrasando os legisladores a certificarem que Trump tinha perdido a sua candidatura à reeleição de 2020.

Garland não nomeou nenhum alvo da investigação em curso, mas disse: "As acções que tomámos até agora não serão as nossas últimas".

"Não pode haver regras diferentes para os poderosos e os impotentes", disse ele.

Alguns legisladores democratas começaram a queixar-se do ritmo da investigação e pediram que Trump e os principais adjuntos sejam responsabilizados pelas suas tentativas, no passado dia 6 de Janeiro, de bloquear a certificação do Congresso de que o democrata Joe Biden tinha ganho as eleições presidenciais de Novembro.

Mas Garland disse: "Uma contabilização completa (de como o assalto de 6 de Janeiro ao Capitólio foi planeado e desdobrado) não surge de repente".Acrescentando que os procuradores não têm agenda nem suposições, mas“aprender tudo o que podem sobre o motim.”

"Vamos seguir o dinheiro ... vamos seguir os factos", disse Garland.

O Departamento de Justiça não deu qualquer indicação pública da medida em que poderia tentar responsabilizar Trump e os seus aliados políticos pelo motim.

Num comício perto da Casa Branca, a 6 de Janeiro de 2021, antes do motim, Trump instou milhares de apoiantes a irem ao Capitólio e "lutem com todas as vossas forças" para impedir que os legisladores certificassem a vitória de Biden.

Trump fez a afirmação infundada no comício, como faz até hoje, de que a contagem dos votos foi fraudulenta e despojou-o de um segundo mandato de quatro anos. Numerosas recontagens em estados-chave do campo de batalha político mostraram que a contagem inicial dos votos era altamente exacta e que quaisquer erros limitados não teriam alterado o resultado a favor de Trump.

A missão da comissão congressional

Um comité seleccionado da Câmara dos Representantes está a investigar o motim e está numa luta legal com Trump sobre se deve entregar registos e documentos de chamadas telefónicas chave que possam lançar luz sobre as suas acções conducentes ao caos no Capitólio e durante o mesmo.

Um tribunal de recurso dos EUA em Washington decidiu que a comissão de investigação tem um "interesse vital único" em ver quaisquer documentos relacionados com o motim e o seu planeamento, mas Trump apelou ao Supremo Tribunal dos EUA para anular a decisão do tribunal inferior, dizendo que os seus documentos da Casa Branca deveriam ser protegidos de serem públicos.

O presidente do comité, o congressista democrata Bennie Thompson, disse na conferência de imprensa de domingo que o comité de nove membros está particularmente interessado em saber por que razão Trump resistiu às súplicas da sua filha, Ivanka Trump, legisladores republicanos e funcionários da administração de Trump durante mais de três horas para cancelar o protesto.

Eventualmente, Trump lançou um pequeno vídeo chamando os desordeiros a abandonar o Capitólio, acrescentando: "Nós amamos-te; és muito especial".

No vídeo, Trump mencionou a falsa teoria da conspiração de que ganhou realmente as eleições, dizendo: "Conheço a tua dor; sei que estás ferido. Tivemos uma eleição que nos foi roubada. Foi uma vitória esmagadora, e toda a gente sabe disso. Especialmente o outro lado. Mas agora é preciso ir para casa. Temos de ter paz".

Após o Capitólio ter sido libertado dos manifestantes, o Congresso certificou a vitória eleitoral de Biden na madrugada do dia 7 de Janeiro.

Trump anunciou inicialmente que iria realizar uma conferência de imprensa na quinta-feira no aniversário de um ano do tumulto, mas cancelou-a na terça-feira e disse que iria falar sobre o assunto num comício político a 15 de Janeiro. Trump diz que está a considerar a possibilidade de montar uma campanha para em 2024 recuperar a Casa Branca.

Das mais de 725 pessoas detidas até agora, 225 foram acusadas de agressão ou de resistência à detenção. Mais de 75 dessas pessoas foram acusadas de utilizar uma arma mortífera ou perigosa contra agentes policiais. Os promotores dizem que 140 polícias do Capitólio dos EUA e da cidade de Washington foram feridos durante o ataque.

Até agora, os procuradores em Washington dizem que cerca de 165 indivíduos se declararam culpados de uma variedade de acusações federais, desde delitos a obstrução de crime, tendo 70 arguidos recebido algum tipo de sentença. Destes, 31 pessoas foram condenadas a prisão, e 18 foram condenadas a prisão domiciliária, tendo os restantes 21 arguidos sido colocados em liberdade condicional.

Alguns julgamentos dos arguidos que contestam acusações contra eles estão agendados para o próximo mês.