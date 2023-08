Procurador especial nomeado para aprofundar investigação ao filho de Joe Biden

O procurador-geral dos Estados Unidos, equivalente a ministro da Justiça, anunciou nesta sexta-feira, 11, ter nomeado um procurador especial para aprofundar a investigação de Hunter Biden, filho do Presidente, que está em campanha para sua reeleição em 2024.



Merrick Garland nomeou David Weiss, o procurador dos Estados Unidos no Estado de Delaware, que tem estado a investigar desde 2019 as transações financeiras e comerciais do filho do Presidente.



O procurador geral acrescentou que as “circunstâncias extraordinárias” do tema o levaram a nomear Weiss, a seu pedido, porque “na sua opinião, a investigação atingiu um estágio no qual ele dever continuar seu trabalho como procurador especial".



“Ao considerar o seu pedido, bem como as circunstâncias extraordinárias relacionadas a este assunto, concluí que é do interesse público nomeá-lo", sublinhou Garland num curto anúncio televisionado para todo o país.



Um procurador especial é nomeado para investigar um caso em que o Departamento de Justiça acredita haver um conflito de interesses ou que a nomeação é de interesse público.



Embora o trabalho diário não seja supervisionado pelo Departamento de Justiça, os procuradores especiais se reportam ao procurador-geral.



Esta é a terceira nomeação de Garland de procuradores especiais, depois de, no ano passado, ter indicado outros dois para investigarem a forma como Donald Trump geriu documentos classificados pelo ex-Presidente Donald Trump e Joe Biden.



Merrick Garland destacou que Weiss reforça “o compromisso do seu Departamento com a independência e a responsabilidade em assuntos particularmente delicados” e afirmou estar confiante que Weiss "cumprirá a missão de maneira imparcial e urgente e de acordo com as mais altas tradições deste Departamento”.



No início deste ano, Hunter Biden chegou a um acordo com o gabinete de Weiss para se declarar culpado de duas acusações fiscais menores, mas a juiza do caso, nomeada pelo anterior Presidente Donald Trump, não aceitou o acordo e deu um prazo para que as duas partes cheguem a um novo entendimento.



Até ao momento, as investigações de Weiss, também nomeado por Trump, não provaram que Hunter usou o poder político do seu pai para qualquer ganho pessoal, embora tenham trablhado como lobista, advogado, consultor e banqueiro de investimentos.



Weiss também acusou Hunter Biden de não pagar impostos em 2017 e 2018 e de possuir ilegalmente uma arma de fogo enquanto era viciado em drogas.