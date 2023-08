Prisão de músico Doppaz provoca reacções e críticas em Moçambique

Cidadãos e ativistas sociais mostram-se preocupados com a detenção do músico Doppaz e consideram ser uma forte ameaça à liberdade de expressão.



Doppaz usa as redes sociais para lançar duras críticas à governação de Filipe Nyusi, facto que terá levado a Procuradoria Geral da República a determinar a sua prisão.





A PGR refere em comunicado que o músico detido no fim-de-semana já foi ouvido pelo juiz de instrução para a legalização da sua detenção, com a acusação de incitamento a desobediência coletiva e instigação pública.



Na base dessa acusação, está um vídeo em que exige que alguém "mate o Presidente da República e seus filhos".