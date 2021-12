Primeiro-português visita São Tomé e Príncipe com saúde e defesa na agenda

O primeiro-ministro chega na tarde deste domingo, 19, a São Tomée Príncipe para uma visita de 24 horas durante a qual desloca-se ao Hospital Ayres de Menezes, onde se regista desde seguda-feira, 13, uma greve de profissionais de saúde no Banco e Urgência.

António Costa vai tentar dar um novo impulso a um projecto de cooperação institucional em curso desde 1988 que passa pelo reforço do acesso, equidade e a eficácia na prestação de cuidados de saúde, com especial enfoque no principal hospital do país.

O chefe de Governo português, entretanto, começa a visita com um encontro com o seu homólogo Jorge Bom Jesus, com o qual vai passar em revista a cooperação entre os dois países, tanto no sector da saúde como da defesa.

Costa, que tem advogado pelo reforço dos meios de defesa no Golfo da Guiné para combater a pirataria e preservar a segurança marítima na região, visitará o navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa, que desde 2018 está em São Tomé e Príncipe.

O Presidente Carlos Vila Nova receberá também o primeiro-ministro português no que será o primeiro encontro oficial entre os dois desde a posse do chefe de Estado são-tomense a 2 de Outubro.