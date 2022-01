Primeiro Ministro da Guiné-Bissau aceita remodelação que o seu partido criticou

Na Guiné-Bissau, os novos membros do Governo resultante da remodelação governamental tomaram posse esta sexta-feira no palácio presidencial, perante as contestações do MADEM-G15 e do APU-PDGB.

A cerimónia contou com a presença inesperada do Primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, cujo partido (APU-PDGB) convidou ontem o Presidente da República “a reconsiderar a sua decisão de remodelar a reconfiguração da orgânica do Governo”.

Aos jornalistas, Nuno Gomes Nabian, reconheceu que havia,“um pequeno desentendimento, mas que, no entanto, foi ultrapassado”.

Contrariamente à posição assumida publicamente pelo seu partido, o chefe do Governo afirma concordar com a remodelação Governamental, sublinhando que a sua presença no acto é confirmação do seu acordo à remodelação.

“Houve algum desentendimento ou má interpretação, mas acabamos de ultrapassar aquilo que podia ser problema e concordamos, agora é trabalhar”, disse

O Primeiro-ministro disse ainda que as suas relações com o Presidente da República “estão boas”.

“É normal que haja algum desentendimento, porque isso é um processo e cada um de nós, por vezes, tem a sua visão própria, mas isso se resolve com o diálogo”, acrescentou.

Face às contestações do APU-PDGB e do MADEM-G15, sobre esta remodelação governamental, o Presidente Umaro El Mocktar Sissoco Embaló, esclarece que o Governo é dele e a ele que cabe tomar as decisões, sublinhando quo govenro é o resultado de um consenso”.

“Agora aos outros partidos, o que posso aconselhar é que convém prepararem-se melhor para as próximas eleições legislativas para poderem ganhar e assim poderem reclamar”, disse acrescentando que “esta geringonça é feita pelo Presidente da República, de forma que eu desvalorizo estas reivindicações".