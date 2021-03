Primeiras vacinas chegam a São Tomé e Príncipe na sexta-feira

As primeiras 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Covax, chegam na sexta-feira, 5, a São Tomé e Príncipe.

A notícia foi avançada pelo porta-voz do Governo, Adelino Lucas, no final de um encontro da equipa que coordena a resposta à pandemia da Covid-19 no país e que foi presidido pelo Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, na terça-feira. 2.

O também secretário de Estado da Comunicação Social revelou que foi já definido "um grupo prioritário" de pessoas e que a vacinação começa no dia 15.

No total, o Governo deve receber 150 mil doses de vacinas "quer no quadro do projeto Covax, quer no quadro de parcerias bilaterais".

O país está em estado de calamidade que deve ser reforçado agora com um maior controlo por parte das Forças Armadas, devido ao exponencial aumento de casos nos dois úlltimos meses.

Entre segunda e terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou mais 12 casos positivos de covid-19, aumentando o total casos para para 1.840, enquanto o total de vítimas mortais é de 30.