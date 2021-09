Presidentes de Moçambique e do Ruanda reúnem-se em Pemba com guerra na agenda

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recebeu nesta sexta-feira, 24, em Pemba, na província de Cabo Delgado, o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame, para uma visita de dois dias, em que a luta contra os insurgentes no norte do país domina a agenda das conversas da visita

A Agência de Radiodifusão do Ruanda informou no Twitter que Kagame irá encontrar-se com elementos das Forças Armadas e da polícia "enviados a Cabo Delgado para restaurar a paz".

Uma nota da Presidência de Moçambique acrescenta que os dois presidentes irão analisar temas de "assuntos de interesse comum, da região e do continente".

O contingente ruandês de cerca de mil homens chegou a Cabo Delgado em Junho para ajudar as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique a combater os insurgentes e tem anunciado a libertação de algumas aldeias que estavam nas mãos dos terroristas.

Em Julho, chegou a Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) que entrou no terreno a 9 de Agosto.