Presidente ucraniano diz que "nosso destino está a ser decidido agora" e pede mais ajuda aos Estados Unidos

O Presidente da Ucrânia pediu aos parlamentares americanos que aumentem a doação de equipamentos militares para que o seu país possa defender-se da invasão russa e pediu a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o seu território.

Numa mensagem ao Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 16, Volodymyr Zelenskyy também defendeu a criação de uma nova sociedade de países porque, segundo ele, as instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial já não são suficientes.

Na sua intervenção, ele evocou alguns dos piores traumas da história americana, como o ataque do Japão em 1941 a Pearl Harbor, que estimulou os EUA a entrar na Segunda Guerra Mundial, e os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, que lançaram a chamada guerra global ao terror de duas décadas.

“Neste momento, o destino de nosso país está sendo decidido”, disse Zelenskyy que falou em inglês durante parte do seu discurso, no qual lembrou as palavras do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

“Preciso proteger o nosso céu, preciso da vossa decisão, da vossa ajuda, o que significa exactamente o mesmo, o mesmo que vocês sentem quando ouvem as palavras 'eu tenho um sonho”, disse, reiterando o pedido da criação de uma zona de exclusão aérea.

Este pedido dificilmente terá a anuência de Washington e seus parceiros porque colocaria os Estados Unidos em confronto directo com a Rússia.

Ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que “discordamos de que isso seria um passo eficaz”.

“Porque uma zona de exclusão aérea, essencialmente significa que abatemos aviões russos e eles potencialmente atiram contra nós”, completou Jen Psaki.

O Presidente Joe Biden deve falar na Casa Branca nesta tarde para anunciar uma nova ajuda 800 milhões de dólares à Ucrânia, que, no total, receberá 2 milhões de dólares em assistência dos Estados Unidos.