Presidente são-tomense visita Bissau com cooperação na agenda

O Presidente de São Tomé e Príncipe iniciou nesta quarta-feira, 19, uma visita oficial de cinco dias ao país.

Evaristo Carvalho manterá encontros com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, no Palácio da República, com o presidente da Assembleia Nacional, Cipriano Cassamá, e com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam.

Amanhã, Carvalho depõe flores nos túmulos de Amílcar Cabral e do ex-Presidente João Bernardo “Nino” Vieira na Fortaleza da Amura.

Esta é a primeira visita oficial de Evaristo de Carvalho à Guiné-Bissau.

O Presidente são-tomense, que se encontra a poucos meses do fim do seu mandato, fará uma visita privada ao arquipélago dos Bijagós.