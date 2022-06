Presidente moçambicano muda liderança do Ministério dos Transportes e Comunicação

O Presidente da República nomeou Mateus Magala para o cargo de ministro dos Transportes e Comunicação, após ter exonerado Janfar Abdulai, no início da tarde desta segunda-feira, 13, bem como a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Joaquim Ribeiro.



Abdulai foi exonerado no meio de muitas críticas à sua gestão do sector de transportes no país, em particular, nas últimas semanas a suspensão da emissão de cartas de condução e de atribuição de matrículas em Maputo e Matola pelo Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO).



Por outro lado, a falta de apresentação de soluções para o deficiente sistema de transporte pode também ter precipitado a decisão de Filipe Nyusi em afastar os dois responsáveis da pasta.



Estes são alguns assuntos que estarão em cima da mesa de Mateus Magala que regressa ao país depois de ter desempenhado, desde 1 de Setembro de 2018, no Banco Africano de Desenvolvimento no cargo de vice-presidente de Serviços Institucionais e Recursos Humanos.

Magala foi presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, onde introduziu uma série de reformas para a melhoria do desempenho financeiro da empresa.