Presidente Joe Biden: "Hoje é o dia da democracia"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu "unidade" momentos depois de sua posse em Washington, na quarta-feira, 20 de Janeiro, alertando sobre os desafios que virão ao enfrentar múltiplas crises.

"Este é o dia da América, este é o dia da democracia. Um dia de história e esperança", disse ele nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos após a sua posse.

Mas enquanto os EUA enfrentam o coronavírus mortal e profundas divisões políticas, ele advertiu que para superar os seus desafios será necessário "muito mais do que palavras, será necessário o mais elusivo de todas as coisas numa democracia, a unidade."

Joe Biden prometeu na quarta-feira derrotar o extremismo político e o terrorismo doméstico no seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos enfrentam "um aumento do extremismo político, da supremacia branca, do terrorismo doméstico, que devemos enfrentar e vamos derrotar", disse ele no seu discurso inaugural nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos.

Joe Biden exortou os americanos a rejeitarem a manipulação dos factos em referência a seu antecessor Donald Trump que durante semanas negou o resultado da eleição presidencial e popularizou o expressão "notícias falsas".

"Todas as divergências não devem levar a uma guerra total. E devemos rejeitar a cultura onde os próprios factos são manipulados e até inventados", disse o novo Presidente democrata.

"Existe a verdade e as mentiras, as mentiras faladas para o poder e para o lucro. E cada um de nós tem um dever e uma responsabilidade como cidadãos, como americanos, e especialmente como líderes (...) para defender a verdade e combater as mentiras ", acrescentou Joe Biden, 78 anos, ao tornar-se o quadragésimo sexto presidente dos Estados Unidos, a 20 de Janeiro de 2021.