Presidente guineense troca titulares do Interior e da Agricultura

O Chefe de Estado guineense trocou os ministros do Interior e da Agricultura de pastas.

Num despacho, o ministro do Interior, Botché Candé vai para Agricuktuta e Sandji Fati, o até aqui ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e que já havia ocupado recentemente a pasta da Defesa, assume onInterior.

Botché Candé, uma das figuras com mais percurso ministerial na história recente da Guiné-Bissau, é o líder do MADEM-G15, a que pertence Sissoco Embaló.

Candé ocupou pela primeira vez a pasta do Ministério do Interior em 2014, tendo passado no pelouro por cinco vezes.

O Presidente da República deixou Augusto Cabi fora do Governo ao extinguir a pasta da Secretaria de Estado da Ordem Pública.

Coincidência ou não, a decisão de Umaro Sissoco Embaló aconteceu semanas depois do vazamento nas redes sociais de áudios, implicando Botché Candé e Augusto Cabi até aqui Secretário e Estado da Ordem Pública no suposto desvio de 600 kg de droga que terá sido apreendido durante uma operação policial.

Um caso que mereceu, na altura, a reação do Chefe do Governo, Nuno Gomes Nabian, e do Procurador-geral da República Bacar Biai que anunciaram investigação e responsabilização dos seus autores.