Presidente guineense muda director-geral do Serviço de Informações e Segurança

O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, exonera o brigadeiro-general Arsénio Lassana Baldé do cargo do director-geral do Serviço de Informações e Segurança, cargo que exercia desde 12 de Agosto de 2020.

A decisão do Chefe de Estado consta de um decreto presidencial publicado nesta segunda-feira, 14, pelo seu Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência.

Para o lugar, Embaló nomeou o major-general José António Marques, até aqui seu conselheiro para área de segurança.

Quadro sénior do Ministério do Interior, antes de ser conselheiro do Presidente, António Marques desempenhou as funções de Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública e de Inspector-Geral.