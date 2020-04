Presidente guineense e CNE analisam eleições antecipadas

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, confirmou ter conversado com o Presidente Úmaro Sissoco Embaló sobre a eventualidade da realização de eleições legislativas antecipadas.

“É um assunto que está em cima da mesa", disse Sambu aos jornalistas nesta segunda-feira, 27, em Bissau, mas acrescentou ter analisado apenas “os aspetos técnicos e financeiros fundamentais”.

"De resto, compete ao Presidente da República decidir", declarou em referência à eventualidade de eleições antecipadas, como admitiu o próprio Úmaro Sissoco Embaló na semana passada.

Depois da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) o ter reconhecido como vencedor da segunda volta das eleições de 29 de dezembro e Presidente legítimo do país, Embaló admitiu convocar eleições legislativas antecipadas casa se mantenha “o atual impasse político”.

"Que as pessoas se preparem para as eleições legislativas", alertou na altura.

A Cedeao, no entanto, deu um prazo até 22 de maio para o Presidente guineense nomear um novo Governo de acordo com os resultados das legislativas de 2019, ganhas pelo PAIGC, que detém 47 dos 102 lugares no Parlamento.