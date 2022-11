Presidente guineense condena sequestro de advogado de acusados na tentativa de golpe de Estado

O Presidente da Guiné-Bissau veio a público condenar o sequestro do advogado de defesa de 18 acusados da alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de Fevereiro.

Marcelino N’Tupe foi alvo de sequestro e ataque na noite desta terça-feira, 29, na sua residência nos arredores de Bissau, por um grupo de homens armados e encapuzados.

“O Presidente condena veemente o acto bárbaro de violência contra o advogado e comentador político da Rádio Bombolom FM, Marcelino Ntupé", escreve Umaro Sissoco Embaló na sua página oficial no Facebook.



O Presidente acrescentou “os sucessivos casos de violência que têm ocorrido, constituem uma ameaça à paz social no nosso país" e instou “a Polícia Judiciária e o Ministério Público a investigar, com maior brevidade possível, o ocorrido.

Sobre o caso, a Liga Guineense dos Direitos Humanos promete reagir amanhã, 30, depois de ter visitado esta noite o advogado no hospital militar em Bissau.

O sequestro

Marcelino N’tubé “foi retirado da sua casa à força por um grupo de homens armados, levado numa viatura e visto depois abandonado na rua com ferimentos graves”, relatam fontes familiares, segundo as quais a sua esposa, grávida de alguns meses, foi igualmente agredida pelos atacantes.

O advogado e a esposa encontram-se hospitalizados, neste momento, sob cuidados médicos.

No passado dia 4, Marcelino Nt’Tumé acusou o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, de manter os presos nas celas, não obstante a ordem judicial, de acordo com o qual, “os seus constituintes deveriam ser postos em liberdade”.

“Alguns dos presos já haviam recebido a ordem de libertação por parte da justiça, mas a mesma não se efectivou, porque assim decidiu o Presidente do Presidente da República", acusou o advogado Marcelino N’Tupé, que representa 18 dos detidos no caso 1 de fevereiro em que um grupo de homens armados atacou o palácio do Governo aquando decorria a reunião do Conselho de Ministros.

O Presidente, através do seu porta-voz, Óscar Barbosa, refutou as acusações e disse que o Chefe de Estado não intervém na justiça.

O julgamento deste caso está marcado para começar a 6 de Dezembro.