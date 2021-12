Presidente eleito do PDP-ANA quer reunificar o partido

Abreu Capitão Bernardo foi eleito no domingo, 13, presidente do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), no II Congresso Ordinário, realizado no fim-de-semana em Luanda.

Em entrevista à VOA, Bernardo garantiu ter mantido contactos com membros dissidentes do seu partido para a reunificação da família PDP-ANA.

Entretanto, o presidente cessante, Simão Makazu, admite analisar se impugna ou não a eleição devido a ilegalidades.



“Já fiz contacto com dr. Malungo Belo e disse que está aberto, em relação ao senhor Sindiangane Mbimbi que está a prestar serviço na UNITA, o PDP-ANA nunca o expulsou e estamos em aberto para todos”, disse.

Entretanto, Sindiangane Mbimbi, antigo presidente daquele partido e que é deputado da UNITA, rejeita qualquer possibilidade de retorno ao PDP-ANA.

“Já não regresso ao PDP-ANA o partido que eu ajudei a criar, mas desejo boa sorte a este partido”, afirmou.

Abreu Capitão Bernardo, que toma posse já nesta semana como um dos vice-presidentes da CASA-CE, reafirma manter o partido na coligação.

"Vamos nos manter na coligação até onde puder”, garantiu o novo presidente que, sobre as linhas de força do seu primeiro mandato, prometeu "colocar sangue novo e queremos igualmente levar o PDP-ANA a todas as comunas".

Por seu lado, o presidente cessante Simão Makazu, que concorreu a sua própria sucessão mas conseguiu apenas 11 votos, disse que lhe resta "aceitar", mas admitiu impugnar a eleição.

"Alguns delegados foram impedidos de entrar e muitos deles eram meus apoiantes, agora vou reflectir se impugno ou se vou ver até onde isso vai” afirmou Makazu.