Presidente eleito de Cabo Verde reafirma engajamento na solução dos problemas do país

O Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, toma posse na primeira semana de Novembro e após um encontro de cortesia com o actual Chefe de Estado nesta quinta-feira, 21, reiterou a prioridade do país em recuperar-se da pandemia, garantiu que vai assegurar estabilidade institucional e política e afirmou que pretende, no imediato, ajudar a combater os efeitos da seca que abate sobre o arquipélago.

À saída do encontro com Jorge Carlos Fonseca, o futuro inquilino do Palácio do Plateau diz ser prioritário "reconstruir o país no pós-pandemia", particularmente num ano em que se regista mais um mau ano agrícola.

Para ele, esta é a "principal preocupação neste momento" e prometeu trabalhar com o Governo, que já anunciou um programa de mitigação dos efeitos da seca.

“Logo que assumir [a Presidência], trabalharei este dossiê com o Governo e, também, com as autoridades municipais e estarei em várias ilhas para acompanhar de perto as medidas que o Governo vai tomar em relação a esta matéria”, destacou o Presidente eleito, quem voltou a destacar a sua aposta na estabilidade do país.

"Estabilidade institucional e política"

"Tenho dito, desde a campanha eleitoral, que eu serei um Presidente que une, que cuida, que protege, mas sobretudo um Presidente que vai garantir a estabilidade institucional e política, que é um recurso estratégico para o país. Vai colaborar com o Governo, com as autoridades locais, com Cabo Verde, para que encontremos as melhores soluções para o país", afirmou José Maria Neves, no final do primeiro encontro com o Presidente Jorge Carlos Fonseca, quem esteve acompanhado da primeira dama, Lígia Dias Fonseca.

Neves também esteve acompanhado da futura primeira dama, Débora Carvalho, que se visitou o Palácio do Plateau pelas mãos da anfitriã.

Neves, antigo primeiro-ministro por três mandatos pelo PAICV, assume-se como Presidente de todos e, aos jornalistas, enfatizou que será um parceiro de todos.

"Cabo Verde pode contar comigo, o Governo, que é escolhido pelo povo e que tem as suas responsabilidades constitucionais para governar o país, as autoridades locais, também escolhidas pelo povo, devem contar com um Presidente parceiro, um Presidente amigo, um Presidente que vai aconselhar, vai sugerir, vai trabalhar com todos para encontramos as melhores soluções para o país", disse Neves.

Posse em Novembro

A posse do quinto Presidente de Cabo Verde, o quarto por votação directa, acontece nos primeiros dias de Novembro, com a data a ser anunciada em breve pela Assembleia Nacional.

José Maria Neves, entretanto, revelou que serão convidados todos os Chefes de Estado ou de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental e personalidades nacionais e internacionais.

Neves foi eleito na primeira volta das Presidenciais realizada no domingo, 17 com 51,7% dos votos, num universo de sete candidatos.