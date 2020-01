Presidente do sindicato discutiu no Sumbe prisão de um jornalista

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, reuniu-se no Sumbe com o comandante provincial da polícia com quem discutiu o recente caso de prisão e condenação de um jornalista.

Jornalistas no Kwanza Sul queixam-se também de constantes intimidações e perseguições por parte da policia.

“Aproveitamos a nossa presença aqui no Kwanza-Sul para termos um encontro com o comandante provincial da polícia nacional para ressaltar que não pode continuar haver incompreensões sobre o papel quer da polícia nacional, quer de jornalistas”, disse Teixeira Cândido sem da routros pormenores.

O caso mais recente tem a ver com o jornalista da Rádio Nacional de Angola local Salvador Paulino Afonso que em pleno exercício da actividade jornalística foi detido pela polícia afecta ao comando municipal do Sumbe.

Afonso Paulino como é conhecido nas lides jornalísticas reportava um caso em que uma senhora zungueira em estado de gestação sofria brutalmente agressão no bairro do Chingo por agentes da polícia até desmaiar.

Quando o jornalista pretendia saber do acontecimento junto da polícia e demais vendedoras, este foi preso levado a esquadra da polícia do Sumbe onde foi encarcerado sem qualquer esclarecimento,

A pedido do Ministério Público, Afonso Paulino foi julgado sumariamente e contra todas as expectativas o Juíz da causa baseou-se na informação perliminar da polícia onde dizia que o jornalistas cometeu crime de desacato contra autoridades ao que lhe foi imputada culpa e condenado a trinta dias de prisão correccional, pagamentos de emolumentos e multa de 30 mil kzs.

O presidente do sindicato dos jornalistas disse ainda que a sua presença no Sumbe teve tambèm comoobjectivo dinamizar “a renovação de mandatos do secretariado provincial”.

“Faz sentido que o secretariado provincial comece a funcionar urgentemente para ser não só a ponte com a direcção nacional mas, também para interagir com várias entidades nas matérias respeitantes aos jornalistas”, disse.

Os jornalistas no Sumbe queixam-se de salários baixos quando comparado os salarios auferidos a nível central e de falta de valorização pelo trablaho que efectuam nas províncias