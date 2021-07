Presidente do Mali é alvo de tentativa de ataque a faca

O Presidente de transição do Mali foi alvo de uma tentativa de ataque por, pelo menos, uma pessoa que tentou esfaqueá-lo nesta terça-feira, 20, durante a celebração muçulmana de Eid al-Adha, festa do sacrifício, na Grande Mesquita de Bamako.

“Foi depois da oração e do sermão do imã, quando o imã deveria ir e sacrificar as suas ovelhas, que um jovem tentou esfaquear Assimi (Goïta) pelas costas, mas foi outra pessoa que foi ferida", contou à agência AFP, Latus Tourè, gerente da grande mesquita.

Contactado pela agência, os serviços da Presidência disseram “estamos a investigar”.

“Pelo menos uma pessoa tentou atacá-lo com uma faca na Grande Mesquita de Bamako hoje”, acrescentou a mesma fonte, garantindo que “o Presidente está são e salvo”.

As mesmas fontes indicaram que Goïta foi então levado, embora não parecia ter ficado afectado, de acordo com as conclusões da AFP.

Os serviços da Presidência acrescentaram que foi uma "tentativa de assassinato".

Presente no local, o ministro dos Assuntos Religiosos, Mamadou Koné, confirmou que "um homem tentou imediatamente na Grande Mesquita de Bamako matar o presidente da transição com uma faca".

Mali tem sido palco golpes de Estado nos últimos anos, ao mesmo tempo que enfrenta grupos jihaidistas no norte do país.

Os últimos dois golpes foram protagonizados pelos mesmos coronéis do exército, liderados pelo coronel Assimi Goita, que desde então tornou-se Presidente da transição.