Presidente do Gabão vai candidatar-se a um terceiro mandato

O Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, anunciou no domingo, 9 de julho, que vai candidatar-se a um terceiro mandato como Chefe de Estado do país africano rico em petróleo.



"Anuncio oficialmente hoje que sou candidato", disse ele a uma multidão de apoiantes num discurso transmitido em direto na sua página do Facebook.



Bongo, de 64 anos, substituiu em 2009 o seu pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante 41 anos.

O Presidente foi reeleito por pouco em 2016, com apenas mais 5.500 votos do que o rival Jean Ping, que alegou que a eleição tinha sido fraudulenta.



Bongo sofreu um acidente vascular cerebral em 2018 e passou meses em recuperação, deixando a oposição a questionar a sua aptidão para governar a nação.



A família Bongo governa o país há 55 anos e é considerada um "poder dinástico" pela oposição.

Mas a oposição não conseguiu chegar a acordo sobre um único candidato para as eleições presidenciais, permitindo que cerca de 15 candidatos anunciassem as suas intenções de se candidatarem.



Em abril, o parlamento gabonês votou uma alteração à Constituição, reduzindo o mandato do Presidente de sete para cinco anos.



Sectores da oposição criticaram as alterações, em particular o fim das duas voltas do escrutínio, como um meio de "facilitar a reeleição" de Bongo.