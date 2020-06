Presidente do Egito anuncia novo plano de paz para a Líbia

O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, anunciou neste sábado, 6, uma nova iniciativa para a Líbia ao lado do líder rebelde do Exército Nacional da Líbia, o marechal Khalifa Haftar, ao propor a eleição de um conselho de líderes e um cessar-fogo a partir de 8 de junho.

Sisi, que também foi acompanhado no Cairo pelo chefe do Parlamento da Líbia, Aguila Saleh, disse que o plano inclui uma nova ronda de negociações em Genebra e a saída de todos os combatentes estrangeiros do país.

O anúncio de Sisi foi feito após forças do Governo líbio reconhecido internacionalmente, ter expulso na quinta-feira, 4, da capital Trípoli as forças leais ao marechal Haftar, no fim de um combate há 14 meses.

Os governos do Egito, Emirados Árabes Unidos e Rússia apoiam o general Haftar há muito tempo, mas recentemente a Turquia aumentou substancialmente a sua ajuda ao Governo de Trípoli, com armamento e equipamentos pesados.

Em breves comentários, o marechal Haftar disse esperar que Sisi possa fazer "esforços urgentes e eficazes para obrigar a Turquia a parar completamente a transferência de armas e mercenários para a Líbia".