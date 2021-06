COVID-19: Presidente do Brasil multado por não usar máscara

No Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro foi multado em 100 dólares por não usar máscara num rally de motocicletas "Acelere por Cristo" em São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria, avisou o Presidente que seria multado se não cumprisse os regulamentos estaduais sobre máscaras.

O Brasil segue os EUA e a Índia no número de infecções por COVID com 17,4 milhões de casos, de acordo com Johns Hopkins.

No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deve anunciar o adiamento da flexibilização das restrições relacionadas ao COVID-19 devido à crescente presença no Reino Unido da variante Delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia.

Uma importante epidemiologista britânica disse à BBC que apoia o atraso.

Sian Griffiths disse: "Do ponto de vista da saúde pública, estamos vendo os casos aumentarem, estamos vendo um ligeiro aumento na hospitalização em áreas onde há muitos casos e a vacinação funciona, mas precisamos aplique a segunda dose em todos com mais de 50 anos e expanda o programa de vacinação para manter todos seguros. Acho que é necessário esperar um pouco mais para manter o progresso. "

No domingo, o ministério da saúde da Índia relatou 80.834 novos casos de COVID no período de 24 horas anterior. A contagem é a menor contagem de novos casos do país em 71 dias. O Centro de Recursos do Coronavírus Johns Hopkins disse no início do domingo que a Índia tem mais de 29 milhões de casos COVID.

Apenas os EUA, que relataram mais de 33 milhões de infecções, têm mais casos do que a Índia, de acordo com Hopkins.

Enquanto isso, as autoridades russas incentivam os seus cidadãos a se vacinarem, pois o país está a passar por um aumento preocupante de casos de COVID, especialmente em Moscovo. A Rússia relatou mais de 13.000 novos casos no sábado.

No Japão, a All Nippon Airways está a vacinar pilotos e comissários de bordo em voos internacionais. O Japão está a tentar vacinar um número cada vez maior dos seus cidadãos enquanto se prepara para sediar as Olimpíadas em cerca de seis semanas.

A contagem global de infecções por COVID é de 175,7 milhões, informou a Johns Hopkins no início do domingo, com 3,8 milhões de mortes.