Presidente da UNITA acusa autoridades no Uíge de tentarem sabotar a sua visita

O presidente da UNITA Adalberto Costa Júnior acusou as autoridades no Uíge de tentarem sabotar a sua recente viagem a essa província apesar do líder parlamentar do MPLA ter apelado recentemente a um aumento da tolerância e diálogo.

“O que eu encontrei onde eu andei, (foram) grupos preparados enviados para lá para se oporem à presença do presidente da UNITA”, disse.

“Fica muito mal, nós temos que nos habituar à convivência”, acrescentou Adalberto Costa Júnior recordando que “há uma semana o líder parlamentar fala de diálogo, fala de unidade, ouvimos o senhor Virgílio a falar disso, (mas) na outra semana o presidente da UNITA está a visitar o Uíge e mandaram para lá grupos para contestar, para não o receber”.

"Pintaram as vilas de bandeira nós não estamos em campanha, um administrador vai de sitio em sitio proibir as pessoas de participar nos actos, afinal o partido que nos governa tem muito que mudar de comportamento, porque se isto não são as instruções de cima, então quem está em cima saiba que estes são as práticas", disse ele em entrevista à VOA.

O político mostrou-se igualmente preocupado com o elevado índice de pobreza, o desemprego e a inexistência de dinâmicas económicas nos municípios visitados em todo país.

A VOA contactou o primeiro secretário provincial do partido MPLA no Uíge, José Carvalho da Rocha e o secretário para informação e propaganda do MPLA no Uíge, Virgilio Cordeiro para dar resposta às acusações, mas sem sucesso,

De igual maneira a VOA, contactou por mensagem, o secretário nacional para informação do partido MPLA Rui Falcão, mas sem resposta.