Presidente da Ucrânia faz aparição surpresa no Fórum de Doha

O Presidente da Ucrânia fez uma aparição surpresa em vídeo este sábado no Fórum de Doha, no Qatar, pedindo ao país rico em energia e outros que aumentem a sua produção para combater a perda de suprimentos de energia russos.



Volodymyr Zelenskyy pediu às Nações Unidas e às potências mundiais que o ajudem, como fez numa série de outros discursos proferidos a todo o mundo desde o início da guerra em 24 de Fevereiro. Ele comparou a destruição da cidade portuária de Mariupol, pela Rússia, à destruição síria e russa forjada na cidade de Aleppo na guerra síria.



"Eles estão a destruir os nossos portos", disse Zelenskyy. "A ausência de exportações da Ucrânia será um golpe para os países do mundo."



A perda de trigo ucraniano já preocupa nações como o Egipto, que dependem dessas exportações.



Zelenskyy pediu aos países que aumentem as suas exportações de energia – algo particularmente importante, pois o Qatar é líder mundial na exportação de gás natural. As sanções ocidentais reduziram profundamente as exportações russas, que são cruciais para os países europeus.



No fórum de Doha, também estava presente o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, o principal diplomata do maior exportador de petróleo do mundo.

Até agora, a Arábia Saudita disse que manteria um cronograma de produção da Opep+ acordado com a Rússia e outros produtores. O reino também disse que não seria responsável pela subida de preços, pois lida com ataques de rebeldes houthis do Iémen em meio a sua guerra de anos no país mais pobre do mundo árabe.



Zelenskyy criticou a Rússia pelo que ele descreveu como uma ameaça ao mundo com as suas armas nucleares, levantando a possibilidade de armas nucleares tácticas serem usadas no campo de batalha.



"A Rússia está deliberadamente a gabar-se de que pode destruir com armas nucleares, não apenas um determinado país, mas todo o planeta", disse Zelenskyy.



Ele também observou que os muçulmanos na Ucrânia teriam que combater durante o próximo mês de jejum sagrado do Ramadão.



"Temos que garantir que este mês sagrado do Ramadão não seja ofuscado pela miséria das pessoas na Ucrânia", disse ele.



O emir do Qatar, enquanto isso, criticou Israel pelo tratamento dado aos palestinos nos últimos 70 anos, instando o mundo a se posicionar contra a crescente militarização global que atingiu o seu auge na guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia.



Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani procurou traçar uma linha entre o anti-semitismo e a capacidade de criticar Israel por ocupar terras que os palestinianos esperam ter um estado próprio. Os comentários do xeique Tamim ocorrem quando o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos regularizaram as relações diplomáticas com Israel em 2020.



"É digno de nota aqui que a acusação de anti-semitismo agora é usada erroneamente contra todos que criticam as políticas de Israel, e isso afecta a luta contra o racismo e o anti-semitismo real", disse o xeique Tamim no início do fórum .



"Enfatizando a solidariedade, gostaria neste contexto de lembrar aos milhões de palestinianos que sofrem com a ocupação israelense e a negligência internacional há mais de sete décadas", acrescentou. "Da mesma forma, há muitas outras pessoas, como o povo sírio e o povo afegão, para quem a comunidade internacional não fez justiça."



O Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. É sábado, o dia de descanso judaico, quando os escritórios do governo estão fechados.



No entanto, Israel e Qatar discutiram a redução das tensões na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas. O Qatar, que apoia grupos islâmicos em toda a região, interveio para fornecer ajuda humanitária, incluindo malas cheias de dinheiro enviadas para Gaza com a permissão de Israel.



O apoio do Qatar aos islâmicos tornou-o alvo de um boicote de um ano por quatro nações árabes – Bahrein, Egipto, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos – durante o mandato do Presidente Donald Trump. Esse boicote terminou pouco antes de o Presidente Joe Biden assumir o cargo em 2021.