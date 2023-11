Presidente da Serra Leoa diz ter abortado possível tentativa de golpe

O Presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou um recolher obrigatório a nível nacional depois de homens armados terem atacado o principal quartel militar do país, na capital, aumentando o receio de um possível golpe devEstado, tal como tem acontecido na região.

Bio disse neste domingo, 26, em comunicado no X, anteriormente conhecido como Twitter, que homens armados não identificados atacaram um arsenal na capital, Freetown, no início da manhã.

“A calma foi restaurada e as forças de segurança estão a perseguir os homens armados”, acrescentou.

Julius Maada Bio foi reeleito para um segundo mandato em Junho, numa votação criticada pelo principal partido da oposição que acusou a comissão eleitoral de conspirar com o partido do Presidente para realizar fraude.

O Ministério da Informação e Educação também afirmou num comunicado que o Governo e as forças de segurança estão “no controlo” da situação.



Não foi avançado nenhum detalhe sobre os tais homens armados ou o motivo do ataque.



Vídeos online, que se tornaram virais, mostraram soldados a patrulhar as ruas vazias de Freetwon e fortes disparos de arma de fogo.



A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), da qual Sioerra Leon é membro, descreveu o incidente como uma conspiração “para adquirir armas e perturbar a paz e a ordem constitucional” no país.

“A CEDEAO reitera a sua tolerância zero para mudanças inconstitucionais de governo”, disse num comunicado.



A votação de junho foi a quinta eleição presidencial do país desde o fim de uma brutal guerra civil de 11 anos – há mais de duas décadas – que deixou dezenas de milhares de mortos e destruiu a economia do país.



Bio continua a enfrentar críticas devido às difíceis condições económicas do pais.

Quase 60% da população da Serra Leoa, de mais de sete milhões de pessoas, vivem na pobreza, sendo o desemprego juvenil um dos mais elevados da África Ocidental.

C/AP