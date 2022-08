Presidente da AG da ONU em São Tomé e Príncipe com cooperação e eleições na agenda

O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou nesta quinta-feira, 18, uma visita de menos de 24 horas a São Tomé e Príncipe a convite do Governo são-tomense.



Abdulla Shahid foi recebido pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edite Ten-jua, com quem abordou a cooperação entre São Tomé e Príncipe e as Nações Unidas, com destaque para o apoio financeiro da organização para os programas de desenvolvimento no arquipélago.



O apoio das Nações Unidas aos processos eleitorais também foi tema de conversa, numa altura em que decorrem os preparativos para as próximas eleições legislativas autárquicas e regionais de 25 de Setembro.



Antes da sua partida prevista para as 17 horas locais, Abdulla Shahid reúne-se com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.



O encontro com o Presidente da República foi cancelado porque Carlos Vila Nova encontra-se na região autónoma do Príncipe.



A recuperação económica do país pós da Covid-19, o desenvolvimento sustentável, a protecção do planeta e outras prioridades de interesse comum integram também as conversações entre o presidente da Assembleia Geral da ONU e as autoridades são-tomenses.