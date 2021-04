Presidente Biden vai anunciar saída das tropas do Afeganistão

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai retirar todas as tropas americanas do Afeganistão no 20º aniversário do 11 de Setembro de 2001, disseram fontes da Casa Branca a vários meios de comunicação nesta terça-feira, 13.

Enquanto o Washington Post diz que o anúncio será feito amanhã, 14, pelo Presidente, a Reuters escreve que o secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, devem informar a decisão aos aliados da NATO no mesmo dia.

Com a saída do Afeganistão, os EUA vão encerrar a guerra mais longa da sua história.

Fontes bem informadas disseram à Reuters que a retirada será baseada em certas garantias de segurança e respeito pelos direitos humanos.

Caso a decisão seja confirmada, Washington vai manter tropas no Afeganistão além do dia 1 de Maio, prazo definido pelo anterior Presidente Donald Trump e os Talibã num acordo assinado a 29 de Fevereiro de 2020, que previa a saída completa das tropas americanas em 14 meses.

O acordo estava, no entanto, em causa devido a ataques dos Talibã, que Washington acusa de estarem ligados à rede al-Qaeda.

Os EUA atacaram o Afeganistão após o atentado de 11 de Setembro de 2001, quando terroristas da al-Qaeda derrubaram as Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque.

A invasão do Afeganistão aconteceu a 7 de Outubro, por ordem do então Presidente George W. Bush, depois das autoridades afegãs recusarem entregar Osama bin Laden, líder do grupo e arquitecto do atentado que deixou cerca de três mil mortos.