Presidente Biden reitera que não pretende manter contactos com Nicolás Maduro

A Administração Biden anunciou que não prevê manter contactos directos com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apesar do líder chavista ter pedido uma melhoria nas relações entre os dois países após as tensões com a Casa Branca no mandato de Donald Trump.

"Certamente não esperamos nenhum contacto com Maduro no curto prazo", afirmou na quarta-feira, 3, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, que retirou que Maduro é um "ditador".

Price acrecentou que o Presidente, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris, vão manter a política de Donald Trump de reconhecer o líder opositor Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, a quem consideram líder da Assembleia Nacional democraticamente eleita em 2015.

"O objectivo primordial do Governo Biden-Harris é apoiar uma transição democrática e pacífica na Venezuela através de eleições livres e justas e ajudar o povo venezuelano a reconstruir suas vidas e seu país", concluiu o porta-voz.

Nesta quinta-feira, 4, o Presidente Biden visita o Departamento de Estado, onde vai apresentar os principais marcos da sua política externa.