Presidente Biden homenageia militares mortos no Afeganistão

O Presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden vão homenagear neste domingo, 29, na base da Força Aérea de Dover, no Estado de Delaware, os 13 militares mortos nem Cabul, no Afeganistão, na passada quinta-feira.

“O Presidente e a primeira-dama se reunirão com as famílias dos militares americanos que deram suas vidas para salvar os americanos, nossos parceiros e nossos aliados afegãos em Cabul”, disse em comunicado a Casa Branca, sublinhando que o casal presidencial vai participar numa “transferência digna”, um ritual militar de acolhimento dos restos mortais dos combates que caem no exterior do país.

Os militares morreram na sequência de um atentado nos arredores do aeroporto de Cabul, na quinta-feira, 26, onde se encontravam milhares de pessoas à espera de serem evacuadas.

O ataque da autoria do Estado Islâmico-K, braço armado daquele grupo terrorista no Afeganistão, deixou 170 afegãos mortos e dezenas de feridos.

Ontem, o Presidente Biden voltou a alertar que é esperado um novo ataque nas próximas horas e os Estados Unidos já indicaram que pretendem retirar o seu embaixador e todos os funcionários diplomáticos do Afeganistão até terça-feira, 31.

Retirada na recta final

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão na fase final da retirada de Cabul, no Afeganistão.

Ainda cerca de mil civis estão no aeroporto Hamid Karzaida à espera de serem retirados do país e, depois, os cerca de quatro mil militares americanos que se encontram em Cabul deixaram o Afeganistão.

Nas últimas duas semanas, cerca de 113 mil pessoas foram retiradas do país, tendio muitas delas sido levadas para países parceiros dos Estados Unidos.

O Talibã, que assumiu o poder depois da fuga do Governo, bloqueou as estradas que levam ao aeroporto e permite apenas a passagem de autocarros autorizados.