Presidente Biden discursa no Congresso para marcar 100 dias de mandato

O Presidente americano, Joe Biden, deve fazer o seu primeiro discurso numa sessão conjunta do Congresso no dia 28 de Abril, quando completar 100 dias na Casa Branca, uma referência não oficial, mas que tem sido usada pelos Chefes de Estado da era moderna para assinalar o início do mandato de quatro anos.

O discurso será na Câmara dos Representantes, a convite da presidente, Nancy Pelosi, que pediu a Biden que “compartilhe a sua visão de como enfrentar os desafios e oportunidades deste momento histórico”.

Uma nota da Casa Branca confirmou o pedido e disse que o Presidente aceitou o convite.

Não se sabe, por agora, como decorrerá o evento em plena pandemia e no momento em que os casos de coronavírus estão a aumentar no país, apesar da vacinação massiva.

As sessões conjuntas do Congresso são tradicionalmente muito concorridas, com a presença de todos os representantes e senadores, bem como muitos convidados nas galerias.