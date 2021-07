Presidente Biden anuncia novo embaixador para Moçambique: Peter Hendrick Vrooman

O Presidente Joe Biden tenciona nomear Peter Hendrick Vrooman, para Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário na República de Moçambique O anuncio foi conhecido nas últimas horas em nota emitida pela Casa Branca.

Peter Hendrick Vrooman, membro da carreira do Serviço Superior dos Negócios Estrangeiros, classe de Ministro Conselheiro, é actualmente Embaixador dos Estados Unidos no Ruanda.

Vrooman foi também encarregado de Negócios e Vice-Chefe de Missão da Embaixada dos EUA em Adis Abeba, Etiópia.

Antes disso, foi porta-voz da Embaixada dos EUA em Nova Deli; Director para o Iraque no Conselho de Segurança Nacional em Washington, D.C.; e Conselheiro Político Adjunto em Tel Aviv e na Missão dos EUA nas Nações Unidas.

Vrooman também trabalhou nas embaixadas dos EUA em Bagdade, Beirute, e Djibuti, bem como no Gabinete de Ligação dos EUA em Mogadíscio, Somália. Em Washington, foi Oficial de Vigilância no Centro de Operações do Departamento de Estado e Oficial de Escritório para a Argélia no Gabinete de Assuntos do Médio Oriente.

Vrooman é natural de Nova Iorque, tem uma licenciatura em Estudos Sociais pelo Harvard College e um mestrado em Estratégia de Recursos Nacionais pelo Colégio Industrial das Forças Armadas da Universidade Nacional de Defesa.

Antes de entrar para o Serviço de Estrangeiros, trabalhou como assistente especial do Presidente da Universidade Americana no Cairo.

É casado com uma fotógrafa e tem um filho.

Caso seja confirmado pelo Senado, Vrooman substituirá o actual embaixador americano em Moçambique, Dennis Walter Hearne, nomeado pelo então presidente Donald Trump em Janeiro de 2019.

(Casa Branca)