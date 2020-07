Presidente americano reitera que vacina contra Covid-19 chegará antes do fim do ano

O Presidente americano americano disse acreditar que o país terá uma vacina contra a Covid-19 até o final do ano, no momento em que os Estados Unidos registam recordes diários de casos da doença.

"Estou certo de que teremos um tratamento e solução com vacina muito antes do fim do ano”, afirmou Donald Trump no discurso comemorativo do Dia da Independência, na Casa Branca.

Ele lembrou que o país registava excelentes resultados na economia, mas “no meio do caminho, fomos atingidos pelo vírus que veio da China", o que o levou o seu governo a ter de enfrentar a pandemia, ajudando também outros países, segundo ele, “mostrando a nossa boa vontade".

No discurso, o Presidente americano apontou as suas críticas ao que chama de “esquerda radical” que diz estar a combater e repudiou os manifestantes que destruíram estátuas ligadas a figuras racistas ou dos tempos do colonialismo.

"Não importa nossa raça, credo ou religião: somos americanos, e colocamos a América em primeiro lugar”, sublinhou o Presidente, lembrando que a "American Way of Life" (Estilo de vida americano, em tradução livre) está presente desde a descoberta das Américas por Cristóvão Colombo em 1492.

"Juntos vamos lutar pelo sonho americano e lutar pelo 'American Way of Life', que começou em 1492 quando Colombo descobriu a América", discursou Trump, que lembrou conquistas e guerras passadas travadas.

Antes e depois do discurso do Presidente houve um desfile de aviões de de modelos que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Vietname e de modelos mais recentes.

A festa da independência nos Estados Unidos é tradicionalmente marcada, no entanto, por fogos de artifícios e piqueniques das famílias e amigos.

Um dos momentos mais aguardados é o espetáculo de fogos no Washington Mall, no centro da capital, que registou um bom número de pessoas, algumas com máscaras, mas com algum respeito pelo distanciamento social recomendado pelas autoridades.