Presidente americano discursa sobre saída das tropas do Afeganistão

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai pronunciar-se nesta quinta-feira, 8, sobre a retirada militar americana no Afeganistão, que enfrenta críticas ante avanços dos combatentes do Taliban.

O discurso de Biden deve acontecer após uma reunião com os principais responsáveis da segurança nacional.

Na terça-feira, o exército anunciou que o processo de retirada estava concluído em cerca de 90 por cento e que o processo estará terminado no final de Agosto.

As tropas da NATO também têm estado a deixar o país, com a maioria já fora do Afeganistão.

A secretária de imprensa da Casa Branca disse aos jornalistas ontem que os Estados Unidos apoiam negociações diplomáticas para resolver o conflito no Afeganistão e que, após a retirada militar, pretendem manter uma presença diplomática e humanitária no país.

“Uma das razões pelas quais o Presidente tomou a decisão foi porque ele não sente que há uma solução militar para uma guerra de 20 anos”, justificou Jen Psaki.

Avanços do Taliban

As forças do Taliban fizeram rápidos avanços territoriais no Afeganistão desde 1 de Maio, quando os Estados Unidos e os aliados da NATO começaram formalmente a retirar as suas últimas tropas do país.

Desde então, os insurgentes invadiram pelo menos 150 dos mais de 400 distritos do Afeganistão.

As autoridades de Cabul disseram ontem que o exército repeliu os insurgentes de partes de uma cidade do noroeste e recuperaram o controlo dos prédios do Governo após horas de violentos confrontos.

Os combates eclodiram em partes de Qala-e-Naw, capital da província de Badghis.

Moradores e autoridades contaram que os rebeldes invadiram a cidade, assumindo instalações de segurança importantes, incluindo a sede da polícia provincial, ontem libertaram cerca de 600 presos da prisão central.

O governador da província, Hessamuddin Shams, disse à VOA que o Taliban capturou todos os distritos ao redor de Qala-e-Naw nos últimos dias, o que lhes permitiu atacar a capital provincial.