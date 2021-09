Presidenciais em Cabo Verde: Carlos Veiga e José Maria Neves mostram suas credenciais

A eleição presidencial de 17 de Outubro em Cabo Verde reedita o embate entre Carlos Veiga e José Maria Neves que, em 2011, concorreram ao cargo de primeiro-ministro.

Na altura, Neves foi eleito para o seu terceiro mandato como Chefe do Governo, cargo que Veiga tinha desempenhado entre 1991 e 2000.

Agora, concorrem ao Palácio do Plateau, com o apoio dos partidos que lideraram: Carlos Veiga tem o apoio do MpD, partido no poder, e José Maria Neves garante o apoio do PAICV, na oposição.

Veiga também recebe o apoio da UCID, partido minoritário no Parlamento.

Ambos garantem que exercerão a magistratura com independência, que devido à sua experiência no Executivo saberão ajudar o Governo a encontrar caminhos para um país melhor e que a estabilidade do país está assegurada.

Há mais cinco candidatos ao lugar que será deixado vago por Jorge Carlos Fonseca, que termina o seu segundo e último mandato: Hélio Sanches, advogado e ex-deputado do MpD, Casimiro de Pina, professor universitário e antigo conselheiro do primeiro-ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e Joaquim Monteiro de Pina, professor e combatente da liberdade da Pátria.

Na rubrica Agenda Africana, entrevistamos os candidatos apoiados pelos partidos do arco do poder e antigos primeiros-ministros.

Noutras reportagens, a VOA dá a conhecer as posições dos demais candidatos.

Acompanhe aqui a Agenda Africa: