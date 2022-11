PR guineense exonera Procurador Geral da República

O Presidente da República da Guiné-Bissau exonerou nesta terça-feira, 21, o Procurador-Geral da República (PGR), Bacar Biai, e nomeou para o cargo Edmundo Mendes, antigo ministro do Interior e que havia também desempenhado, no passado, as mesmas funções no Ministério Público.



No decreto presidencial lido pelo conselheiro e porta-voz da Presidência da República, António Oscar Barbosa, o chefe de Estado decidiu assim afastar o PGR, que recentemente viu o seu nome envolvido no escândalo do alegado desvio de droga, apreendida numa operação policial há alguns meses.



Bacar Biai foi nomeado PGR a 20 de Novembro 2021, substituindo do cargo Fernando Gomes, actual Ministro da Administração Territorial e Poder Local.