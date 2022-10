PR de Cabo Verde reúne-se com partidos políticos e espera que eleições decorram num ambiente de tranquilidade e paz

O Presidente de Cabo Verde encontrou-se nese domingo, 23, em Bissau, com os três partidos com maior representação no Parlamento, entretanto dissolvido, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), o Partido da Renovação Social (PRS) e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.

No final dos encontros, em separado, no último dia da visita à Guiné-Bissau, José Maria Neves abordou as eleições legislativas antecipadas e disse esperar que “que todas as instituições funcionem" e que "todos os partidos políticos participem nas próximas eleições”.

Em conversa com jornalistas, ele acrescentou que, na sua qualidade, não lhe "compete nem avaliar, nem imiscuir nos assuntos internos da Guiné-Bissau, cabe aos órgãos de soberania, aos partidos políticos e à sociedade civil guineense equacionarem e resolver os seus problemas políticos", mas Neves mostrou-se disposto a "ser positivo, ajudar a construir pontes, ajudar a construir compromissos para o futuro”.

Quanto às eleições, José Maria Neves afirmou desejar que decorram num ambiente de tranquilidade, de paz.

"A Guiné-Bissau precisa de estabilidade, de paz e que todos possam participar nas eleições e que quem ganhar assuma a responsabilidade de governar e quem perder assuma a responsabilidade de fazer oposição”, disse o chefe de Estado cabo-verdiano.



Ele justificou os encontros com os três partidos de sensibilidade política diferentes com a necessidade de ter “uma ideia mais clara e precisa sobre a situação política nacional”.



José Maria Neves concluiu dizendo que "o que desejo é que a Guiné-Bissau esteja bem e que o povo esteja bem e nesse sentido também a região e Cabo Verde estarão bem”.

O Presidente cabo-verdiano terminou hoje uma visita de três dias à Guiné-Bissau, onde encontrou-se com o seu homólogo Umaro Sissoco Embaló, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nambiam, deu uma palestra na Escola Nacional de Admnistração, visitou a Fortaleza de Amura e depositou flores nas campas de Amílcar Cabral e Nino Bernardo Vieira, reuniu-se com a comunidade cabo-verdiana em Bissau, visitou a Fábrica de Processamento de Castanha de Caju do Grupo Santy Comercial e encontrou-se com os três principais partidos políticos.

Nesta segunda-feira, 24, ele desloca-se ao Senegal para participar no Fórum Internacional sobre a Paz e Segurança em África.