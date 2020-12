PR de Cabo Verde inicia contactos para marcar legislativas e presidenciais de 2021

O Presidente de Cabo Verde convocou para o dia 28 uma reunião do Conselho da República para analisar o calendário das eleições legislativas e presidenciais de 2021.

Em nota, Jorge Carlos Fonseca revelou que os contactos e audições aos partidos políticos cabo-verdianos, "iniciam-se hoje”, tendo já recebido representantes da Comissão Nacional de Eleições e da Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral.

Após as autárquicas de 25 de outubro, Fonseca admitiu marcar as eleições legislativas para fevereiro ou março e as presidenciais para setembro/outubro.

No ciclo eleitoral de 2016, as eleições legislativas aconteceram a 20 de março, enquanto as presidencais tiveram lugar a 2 de outubro.

O mandato de Jorge Carlos Fonseca termina oficialmente a 20 de outubro.

O actual ciclo eleitoral arrancou a 25 de outubro com as eleições autárquicas.