PR de Cabo Verde cancela viagem à Costa do Marfim devido a morte de familiar

O Presidente de Cabo Verde cancelou a deslocação à Costa do Marfim para assistir ao jogo entre os Tubarões Azuis e a Namíbia no dia 29, a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Naçōes (CAN 2023), que decorre naquele país.

A decisão de José Maria Neves deve-se ao falecimento na quarta-feira, 24, da mãe da primeira-dama, Débora Katisa Carvalho.

Uma nota da Presidência da República divulgada no início da noite desta quinta-feira, 25, acrescenta que o Chefe de Estado “cancela toda a agenda da semana, incluindo a deslocação

a Abidjan, Costa do Marfim”.

“Neste quadro, José Maria Neves, infelizmente, não estará presente, na segunda- feira, 29, no jogo da Seleção Nacional de Futebol nos oitavos-de-final da Copa de África das Nações, como tinha decidido e anunciado no passado sábado, dia 23 de janeiro, um dia depois do último jogo de Cabo Verde na fase de grupos”, acrescenta nota.

Entretanto, Neves “augura uma boa partida e um bom desempenho

aos Tubarões Azuis, esperando que consigam, frente à Mauritânia, carimbar o passaporte para as meias finais”.

O comunicado conclui que o Presidente “insta os cabo-verdianos, no país e na vasta diáspora, a continuarem a apoiar e a canalizar energias positivas, tanto à Seleção de Futebol como à de Andebol, que está a disputar hoje as meias finais do CAN, no Egito, orgulhando-se da determinação e do sentido patriótico que têm demostrado em campo”.

Não há informações oficiais sobre a morte da mãe da primeira-dama, uma professora muito conhecida na capital do país, em particular.