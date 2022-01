PR de Cabo Verde escolhe Angola como primeiro país a ser visitado

Angola é o primeiro país a ser visitado pelo Presidente de Cabo Verde, desde que tomou posse a 9 de Novembro de 2021.

José Maria Neves chega a Luanda para uma visita de Edstado neste domingo, 9, e de segunda a quarta-feira cumpre um programa cujo destaque, segundo nota da Presidência da República e Cabo Verde, é um “um encontro com o Presidente da República de Angola, na segunda-feira, 10 de Janeiro, às 11h00, no Palácio Presidencial, seguido de uma declaração conjunta à imprensa”.

No mesmo dia à tarde, Neves será recebido na Assembleia Nacional, “numa sessão plenária extraordinária em alusão à visita do Chefe de Estado cabo-verdiano”.

Ainda segundo o comunicado, o Presidente terá um encontro com a comunidade cabo-verdiana e visitará o Campus Universitário Dr. António Agostinho Neto e a Escola Nacional da Administração e Políticas Pública.

“Com esta deslocação de elevada importância para o país, os Chefes de Estado de Cabo Verde e Angola estarão a dar um novo impulso às relações, ao mais alto nível, entre os dois países irmãos com largo histórico de cooperação”, afirma a nota da Presidência cabo-verdiana, acrescentando que “a visita promove, ainda, a aproximação entre as classes empresariais de Cabo Verde e de Angola, que se revela um importante parceiro estratégico de Cabo Verde, tanto a nível bilateral, como a nível dos PALOP e da CPLP”.

José Maria Neves será acompanhado da primeira dama, Débora Katisa, da ministra de Estado, da Defesa Nacional e ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, e da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira.

A delegação ainda é integrada por representantes do MpD, partido no poder, e do PAICV, na oposição, das Câmaras de Comércio de Barlavento e de Sotavento que, “paralelamente, efectivam uma agenda de trabalhos com os respetivos homólogos”.

A nota da Presidência da República explica que a UCID, terceiro partido no Parlamento, apesar de convidado, não pode fazer-se representar.

O convite para visita Angola foi feito pelo Presidente João Lourenço quando assistiu à posse de José Maria Neves, a 9 de Novembro.

Recorde-se que José Maria Neves esteve na Nigéria, mas para participar na Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO.