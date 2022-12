Pouca adesão às urnas em eleição parlamentar tunisina

Os tunisinos mostraram pouca inclinação para votar no sábado de manhã numa eleição parlamentar que a maioria dos partidos políticos estão a boicotar, denunciando a eleição como o culminar de uma caminhada para um governo de um homem só, pelo Presidente Kais Saied.



A ter lugar 12 anos depois de o vendedor de vegetais, o tunisino Mohamed Bouazizi, se ter incendiado num acto de protesto que desencadeou a Primavera Árabe, as eleições são para um novo parlamento cujos legisladores terão provavelmente pouca influência na política governamental.



A afluência às urnas na maioria das eleições anteriores desde a revolução de 2011, que abalou uma ditadura e deu início à democracia, pareceu mais elevada do que no sábado, quando poucos tunisinos eram visíveis nas mesas de voto da capital.



A Reuters visitou seis mesas de voto em redor de Tunes que se encontravam em grande parte sossegadas. Durante um período de duas horas dividido entre três nos distritos de Ettadamon e Ettahir, um jornalista da agência viu apenas cerca de 20 eleitores votarem.



A comissão eleitoral oficial, cujos membros são nomeados por Saied, disse que cerca de 270.000 - ou 3% - dos 9 milhões de eleitores elegíveis tinham votado até às 10 da manhã locais, duas horas após a abertura das mesas de voto.



Ao votar de manhã, Saied saudou as eleições como um dia histórico e exortou os tunisinos a votarem. Mas à medida que lutam contra as dificuldades económicas, muitos deles têm-se mostrado exaustos devido a anos de disfunções políticas.



"Porque deveria eu votar? ... Não estou convencido com esta eleição", disse Abdl Hamid Naji, sentado num café perto de uma mesa de voto no bairro de Lafayette, na capital Tunis, quando abriu às 8:00 da manhã.



"O que fará este parlamento", perguntou ele. "Nas eleições anteriores, eu fui o primeiro a chegar. Mas agora não estou interessado".



Havia mais jornalistas do que eleitores na mesa de voto da Rue de Marseille, em Tunes, que em eleições anteriores esteve lotada desde o início do dia.



Faouzi Ayarai, que votou lá, estava optimista. "Estas eleições são uma oportunidade para corrigir a má situação deixada por outros ao longo dos últimos anos", disse ela.