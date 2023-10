População sul-africana subiu para 62 milhões no ano passado

PRETÓRIA (Reuters) - A população da África do Sul subiu para 62 milhões de pessoas, no ano passado, ante 51,8 milhões em 2011, mostram dados do censo da Agência de Estatísticas nesta terça-feira.

O censo revelou que cerca de oito em cada 10 pessoas são negras africanas em 2022, enquanto menos de uma em cada 10 pessoas são brancas.

A Agência de Estatísticas diz que foram registados mais de 2,4 milhões de migrantes na África do Sul, no ano passado, com a percentagem mais elevada proveniente do vizinho Zimbabwe, com 45,5%, seguido por Moçambique e Lesoto.

Estes dados são do quarto censo desde as primeiras eleições democráticas após o fim do apartheid em 1994, e o primeiro em mais de uma década devido a interrupções na recolha de dados causadas pela pandemia da COVID-19.