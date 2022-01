População do Soyo agastada com dificuldades no registo eleitoral.

Já só faltam sete meses para a realização das eleições gerais em Angola, ecresce a preocupação dos eleitores em estarem prontos para votar em Agosto próximo.



Para isso os cidadãos com ou maiores de dezoito anos de idade terão de fazer a actualização e outros deverão efectuar o seu registo.

No município petrolífero do Soyo, na província do Zaire chega- nos o clamor dos moradores tudo porque só há disponível um posto do Balcão Único de Atendimento ao Público, BUAP, e as dificuldades são muitas.



O município petrolífero do Soyo tem mais de 200.000 habitantes para um único posto de atendimento BUAP e os moradores queixam-se e pedem que se abram mais postos porque com um só posto vai ser difícil o registo eleitoral e actualização para se estar habilitado ao voto.

"Já imaginaram a sede do município do Soyo com mais de duzentos mil habitantes ter apenas um BUAP? É complicado", disse um residene que se identificou como Paulo



Este morador disse haver mais facilidades de registo em zonas onde há um número maior de cidadãos estrangeirosprovenientes dos dois Congos, que, segundo disse, conseguem obter Bilhete de Identidade por esquemas pouco claros.

"Os BUAPs funcionam mais nas comunas fronteiriças como Nsumba-Pedra do Feitiço e nestas zonas moram mais cidadãos estrangeiros”, disse.

“Estes têm mais facilidades em fazer o registo e até obter Bilhete de Identidade angolano mas nós aqui na sede do município só temos um posto a atender por dia menos de 20 pessoas", disse



Isaak Suzana, outro morador do Soyo diz que por três ocasiões tentou fazer actualização sem sucesso.

"A situação não está nada boa aqui, aquilo tem sido uma luta, uma confusão, ora dizem que não há sistema, ora dizem que o computador avariou ou outro equipamento”, afirmou.

“”Eu próprio não consigo, já me desloquei por três vezes e tive de voltar a casa sem

ser atendido" acfrescentou



Outro morador que diz chamar-se Adão diz não entenderas razões de terem disponibilizado apenas um posto do BUAP numa cidade com tanta população como o Soyo.

"Desde que isto começou não consigo me registar, sempre que vou não me atendem", acrescentou.

Nós tentamos contactar a administração municipal do Soyo aliás bem ao lado onde funciona o único posto de atendimento BUAP não fomos bem sucedidos.