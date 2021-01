Pompeo defende mudanças na USAGM com CEO escolhido por Trump

Em um discurso proferido na sede em Washington da Voz da América, uma das estações emissoras da USAGM, o secretário de Estado cessante disse que o governo Trump quer “reorientar” a VOA com sua missão e “despolitizar o que acontece aqui”.

Pompeo é o mais alto funcionário do governo Trump a falar em defesa do USAGM depois que legisladores republicanos e democratas no Congresso, analistas de media e jornalistas independentes criticaram as ações tomadas por Michael Pack, a escolha do presidente para liderar a agência. Pompeo repetiu as alegações do Pack de que a VOA não conseguiu resolver as questões de segurança e perdeu o controle de sua missão.

Pompeo disse que as falhas devem ser reconhecidas, mas: "Isso não é‘ Vice of America ’, focando em tudo que está errado com a nossa grande nação. Certamente não é o lugar para dar uma plataforma aos regimes autoritários em Pequim e Teerão. ”

Em apoio a Pack, um ex-cineasta conservador, o secretário de Estado disse ao público e aos que estavam ouvindo uma transmissão ao vivo: “Há um novo amanhecer aqui na Voz da América”. Ele também elogiou o trabalho dos jornalistas da rede por fornecerem notícias independentes para aqueles que vivem em países autoritários.

Após o discurso, o novo diretor da VOA, Robert Reilly, conversou brevemente com Pompeo sobre a USAGM, sua missão e eventos nas notícias, mas ele não fez uso de questões de notícias fornecidas por jornalistas anteriormente. Nem perguntou a Pompeo sobre a insurreição mortal no Capitólio dos EUA na semana passada, que produziu imagens chocantes de um símbolo da democracia americana visto em todo o mundo. Jornalistas da rede que participaram do evento tentaram gritar perguntas depois que ele terminou, mas foram ignorados por Pompeo. A agência disse que não permitiu a presença de repórteres externos devido ao espaço limitado para os protocolos de segurança do coronavírus. Desde que ingressou na USAGM em Junho, Pack tem sido criticado por acções, incluindo a demissão dos chefes da Radio Free Asia, Radio Free Europe / Radio Liberty; e a Rede de Radiodifusão do Oriente Médio; nomear novos conselhos e reatribuir outras funçōes ao editor de padrões VOA, Steve Springer.

A diretora da VOA, Amanda Bennett, e sua vice, Sandy Sugawara, renunciaram antes de sua chegada. Em Novembro, um Tribunal Distrital dos Estados Unidos proibiu Pack e seus adjuntos de interferir directamente na independência editorial da VOA até que um processo alegando violações seja encerrado.

Pompeo ecoou os comentários feitos anteriormente por Pack de que acções eram necessárias para corrigir as preocupações de segurança da agência e disse que o presidente-executivo estava certo em acabar com a "renovação de visto J-1 para estrangeiros".

Em Junho, o USAGM anunciou uma revisão caso a caso da autorização especial para jornalistas internacionais, resultando na perda de vários empregos e no direito de permanecer nos EUA depois de Pack não renovar os seus pedidos.

Os 47 serviços linguísticos da VOA contam com jornalistas não apenas com habilidades linguísticas, mas também com o conhecimento diferenciado da região que cobrem. A VOA precisa provar, ao contratar um jornalista com visto J-1, que nenhum candidato norte-americano adequado está disponível.

Legisladores e organizações de direitos humanos dos EUA, incluindo o Comité de Repórteres para a Liberdade de Imprensa, condenaram a decisão de Pack de não renovar os vistos J-1, apontando que isso potencialmente coloca jornalistas estrangeiros em risco de danos se eles forem forçados a retornar a países hostis.

Em seu discurso, Pompeo criticou um grupo de jornalistas da rede de notícias que disse que o discurso não deveria ser transmitido ao vivo. Uma carta, enviada em nome dos denunciantes pelo Projeto de Responsabilidade do Governo, disse que a transmissão do discurso ao vivo é uma violação da lei, regras e política da VOA.

“Um discurso transmitido pelo secretário de Estado cessante sobre tópicos nos quais ele foi amplamente coberto deve ser visto pelo que é: o uso da VOA para disseminar propaganda política nos últimos dias do governo Trump”, dizia a carta. Pompeo comparou a carta a “censura, politicamente correcto” e a cultura do cancelamento nas redes sociais e nas instalações universitárias, onde grupos clamam por vozes consideradas extremistas ou intolerantes para que não tenham espaço. “Tudo aponta em uma direção - autoritarismo disfarçado de rectidão moral”, disse Pompeo.

David Seide, conselheiro sénior do GAP, contestou a opinião de Pompeo, dizendo à VOA: "Isso não é sobre censura ou despertar. Trata-se de cumprir a lei. ” “A acusação de que funcionários da VOA estavam a tentar censurar o discurso do secretário é ridícula. As preocupações expressas vão ao cerne da independência editorial ”, disse Seide, que enviou a carta a Pack em nome de um grupo de denunciantes protegidos.

Bruce Brown, diretor executivo da RCFP, compartilhou dessa opinião, dizendo que "a autonomia editorial não se deve inclinar para o interesse de nenhuma nação, incluindo a nossa". O discurso de Pompeo ocorreu um pouco mais de uma semana antes da tomada de posse de Joe Biden. Durante a campanha eleitoral, um porta-voz do então candidato Joe Biden disse que, se eleito, Biden destituirá Pack do cargo.