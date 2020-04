Pompeo agradece Governo de Cabo Verde pela ajuda no repatriamento dos seus cidadãos

O secretário de Estado americano Mike Pompeo agradeceu ao Governo de Cabo Verde a ajuda no repatriamento de cerca de 400 cidadãos americanos que se encontravam no arquipélago quando o país decidiu fechar as fronteiras.

O agradecimento foi feito no Twitter nesta terça-feira, 28.

“Muito obrigado a Cabo Verde, um amigo dos Estados Unidos da América, pelo grande apoio durante o repatriamento dos nossos cidadãos”, escreveu Pompeo.

Na mesma rede social e junto à mensagem do secretário de Estado, a embaixada americana na Praia endereçou agradecimentos semelhantes.

Na segunda-feira, numa vídeo conferência de imprensa, Mike Pompeo, já tinha agradecido a governos e companhias aéreas de vários países africanos pela ajuda no repatriamento de cerca de 10 mil americanos.

Depois de dois voos em março, a embaixada americana em Cabo Verde prepara no próximo dia 2 um novo voo de repatriamento de cidadãos e residentes que ainda se encontram no arquipélago.

O país, que levanta o estado de emergência precisamente no dia 2, registou até hoje 114 casos do novo coronavirus.