Polícia investiga potencial ameaça bombista junto ao Capitólio

A polícia está a investigar a presença de possível engenho explosivo numa camioneta junto à porta da Biblioteca do Congresso, na área do Capitólio e evacuaram a área em redor do edifício, disseram à AP dois agentes da lei.

A U.S. Capitol Police disse que os agentes estavam "a responder a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso". O edifício fica perto do Capitólio e do Supremo Tribunal. O Congresso está em pausa esta semana, os congressistas não se encontram, mas os seus assistentes e outros funcionários encontram-se a trabalhar.

Os agentes disseram que os investigadores estavam no local e a trabalhar para determinar se o dispositivo era um explosivo operável. Os agentes não foram autorizados a discutir publicamente o assunto e falaram sob condição de anonimato.

O incidente ocorre meses depois de uma bomba ter sido deixada na sede do Comité Nacional Democrático e do Comité Nacional Republicano em Washington um dia antes de milhares de apoiantes pró-Trump terem invadido o Capitólio dos EUA a 6 de Janeiro.