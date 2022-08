Polícia intervém para impedir ataque às sedes do PRS e FNLA em Malanje

Efectivos da Polícia Nacional foram mobilizados esta segunda-feira, 29, para dispersar delegados de lista dos partidos políticos Renovação Social (PRS) e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) que pretendiam invadir as respectivas sedes, alegadamente por não pagamento de subsídios por participarem das recém-terminadas eleições gerais.

Em momentos diferentes algumas dezenas de ficais do PRS tentaram apoderar-se da respectiva sede, quatro dos quais foram levados ao Comando Municipal da Polícia Nacional e libertados horas mais tarde.

António Muhumeno não participou do movimento reivindicativo de segunda-feira, 29, mas esteve esta terça-feira, 30, na sede do partido.

“O problema que nos trouxe aqui é dos valores monetários, depois de nós termos trabalhado não nos dão valor, estamos a vir e sempre estão a nos dar giro”, disse.

“ Por isso é que nós estamos aqui para falar sobre os nossos valores monetários”, acescent0u

Dos cerca de dois mil fiscais foram mobilizados pelo PRS para os 14 municípios de Malanje, 1800 participaram do processo de votação, disse o secretário provincial, Balduíno Daniel, ao afirma que há indicativos da direcção do partido para o pagamento dos subsídios ainda esta semana.

“Tivemos um contacto com a direcção na pessoa do nosso secretário-geral (Rui Malopa), que nos pronunciou que até na sexta-feira, 2, nós teremos alguma luz para atender os delegados de lista”, afirmou, ao justificar que “a enchente é da desinformação e ansiedade do povo [delegados] que esperavam obter j já o subsidio pelo desempenho que tiveram durante o processo eleitoral”.

Outra tentativa de manifestação e destruição de meios do partido histórico FNLA foi i impedidapor agentes da corporação, também na tarde desta segunda-feira, 29.

O secretário provincial do partido dos irmãos, Jacinto Dala, teve que se deslocar esta terça-feira, 30, a Luanda para junto da direcção central do partido resolverem a questão do pagamento dos subsídios de 1.070 delegados de lista.

Na UNITA, o secretário local, Mardanês Calunga, garantiu que os militantes do partido prestaram um serviço à pátria sem qualquer contrapartida financeira.

A satisfação é visível no seio dos delegados de lista do Partido Humanista de Angola que iniciou o pagamento dos subsídios sem atrasos.

O delegado de lista João Paciência já recebeu 15 mil kwanzas, valor correspondente ao trabalho prestado durante as eleições do dia 24 deste mês.

“Vim a busca da remuneração que o partido prometeu nos dar para as pessoas que trabalharam como delegado de lista, delegado suplente e supervisor. O processo está célere e estamos a ser bem atendidos até agora”, justifica.

A coordenadora provincial do PHA, Manuela Chinha confirma.

“Não há nenhum conflito, estamos a atender todos eles, começamos no dia 24 [das eleições gerais] até ao momento. Já atendemos muitos, inclusive os dos municípios também”,afirmou.