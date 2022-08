Polícia impede realização de reunião do Comité Central do PAIGC

O Comité Central (CC) do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi impedido de se reunir nesta sexta-feira, 19, quando forças de segurança impediram os seus membros de entrarem na sua sede.

O CC, que devia reunir-se às 11 horas com a presença dos delegados do X Congresso, entretanto impedido de realizar por decisão judicial, pretendia posicionar-se "perante esta aberração jurídica em que um juiz de Tribunal de Relação sem competências para tal atende um pedido sem fundamento da parte contrária para requisitar a intervenção da polícia para impedir a realização do congresso".

Além de bloquear a entrada principal da sede, os agentes da ordem cortaram o acesso à rua circundante.

Ontem, o PAIGC considerou de ilegal a decisão do juiz Aimadu Sauané, que admitiu o recurso de agravo do militante do PAIGC Bolom Conte, que não concordou com uma outra decisão do mesmo Tribunal de Relação de Bissau da mesma instância que dava razão ao PAIGC.

O X Congresso que deve eleger os novos orgãos do partido com vista às eleições legislativas antecipadas de 18 de Dezembro estava inicialmente previsto para Fevereiro, mas foi adiado devido à Covid-19.

A partir de então várias decisões judiciais têm impedido a realização da reunião magna do partido da Independência.