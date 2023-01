Polícia encontra morto autor de tiroteio na Califórnia que deixou 10 mortos

Menos de 24 horas depois de ter morto 10 pessoas numa discoteca na área de Los Angeles, na Califórnia, a polícia encontrou o autor do tiroteio que ainda deixou 10 feridos.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, confirmou que Huu Can Tran, de 72 anos, foi encontrado morto num carro e que o motivo do massacre ainda não está claro.



A arma suspeita de ter sido usada foi identificada como uma pistola de assalto semiautomática alimentada por carregador, que também foi encontrada na van.

"Ainda tenho perguntas em mente, que são: qual foi o motivo desse atirador? Ele tinha uma doença mental? Ele era um agressor de violência doméstica? Como ele conseguiu essas armas e foi por meios legais ou não?", disse a congressista Judy Chu.

O ataque aconteceu no final de sábado, em meio às celebrações do Ano Novo Lunar na comunidade predominantemente asiático-americana de Monterey Park.

Ele tentou atirar noutro salão, mas não conseguiu, tendo os presentes tomado a arma que possuía.

O tiroteio gerou uma onda de medo nas comunidades asiático-americanas na área de Los Angeles e lançou uma sombra sobre as festividades do Ano Novo Lunar em todo o país.



Outras cidades enviaram oficiais para vigiar as comemorações.

O massacre foi o quinto assassinato em massa do país neste mês e o ataque mais mortal desde 24 de Maio, quando 21 pessoas morreram numa escola primária em Uvalde, Texas.