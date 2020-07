Polícia do Burundi detêm funcionários que roubavam pessoas no regresso ao país

A polícia do Burundi prendeu 12 pessoas, incluindo três funcionários públicos, acusados de roubar dinheiro e pertences a cidadãos que regressaram da vizinha Tanzânia.

As detenções na província de Makamba, no sul do país, acontecem dois dias depois de o ministro da Segurança, Gervais Ndirakobuca, ter alertado as autoridades policiais e a administração contra o envolvimento em suborno e outras práticas corruptas, costumeiras do "Governo anterior".

“Eles retiraram pertences e dinheiro. E aqueles que escaparam tiveram de pagar quantias exorbitantes, como taxas de transporte, para chegar às suas aldeias de origem”, revelou o porta-voz da polícia Pierre Nkurikiye

O novo Presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, ergueu como sua bandeira o combate à corrupção dos funcionários públicos.